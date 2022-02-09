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Eskişehirspor iki günlük iznin ardından antrenmanlara başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Eskişehirspor iki günlük iznin ardından antrenmanlara başladı

TFF 2.Lig'in 25. haftasını bay geçecek olan Eskişehirspor, iki günlük iznin ardından Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarına başladı.

ZONGULDAK (İHA) - TFF 2.Lig'in 25. haftasını bay geçecek olan Eskişehirspor, iki günlük iznin ardından Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarına başladı. dı.

Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde, Teknik Direktör Suat Kaya ve ekibi yönetiminde saat 16: 00'da başlayan antrenmanda oyuncular, gruplar halinde fitness çalışmaları yaptılar. İdman saha koşusuyla tamamlandı. Öte yandan sakatlığı devam eden Onur Bayramoğlu'nun tedavisi sürerken, Amedspor maçı sırasında sol arka adelesinden sakatlanan oyuncu Onurhan Uyanık'ın tedavisi de kulüp doktoru gözetimindeki sağlık ekibince devam ediyor.

Amedspor galibiyetinin ardından TFF 2.Lig'in 25. haftasını bay geçecek takım, 26. hafta mücadelesinde Zonguldak Kömürspor'u 19 Şubat Cumartesi günü evinde ağırlayacak. - ESKİŞEHİR

Eskişehirspor iki günlük iznin ardından antrenmanlara başladı

Eskişehirspor iki günlük iznin ardından antrenmanlara başladı

Eskişehirspor iki günlük iznin ardından antrenmanlara başladı

Eskişehirspor iki günlük iznin ardından antrenmanlara başladı

Eskişehirspor iki günlük iznin ardından antrenmanlara başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Zonguldak, Hanefi, Spor, Haberler

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