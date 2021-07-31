Eskişehirspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı

TFF 2'nci Lig temsilcisi Eskişehirspor, olağanüstü genel kurulda divan kurulu üyesi Mehmet Şimşek'in başkan seçilmesinin ardından yeni sezon hazırlıklarına başladı.

TFF 2'nci Lig temsilcisi Eskişehirspor, olağanüstü genel kurulda divan kurulu üyesi Mehmet Şimşek'in başkan seçilmesinin ardından yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Teknik direktörlüğe getirilen Cem Karaca'nın yönetiminde günde 2 idmanla hazırlıklarını sürdüren Eskişehirspor'un Bolu'da da 1 haftalık kamp yapacağı açıklandı.

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da seçimli olağanüstü genel kurulu, başkan adayı çıkmadığı için geçen 11 Haziran'da Divan Kurulu'na devredilerek 1 kez ertelenmiş, 2 kez de ara vermişti. Kayyum tehlikesiyle karşı karşıya olan Eskişehirspor'un son olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Mehmet Şimşek getirildi. Başkan Şimşek ve yönetim kurulu, teknik direktörlüğe Cem Karaca'yı getirdi. Karaca'nın ekibinde yardımcı antrenör Erhan Albayrak, kaleci antrenörü Seyit Dinçdemir, maç performans ve analiz antrenörü İrem Özdemir ve atletik performans antrenörü Evrensel Heper yer aldı. Yeni sezon hazırlıklarına Vali Hanefi Demirkol tesislerinde günde 2 antrenman ile başlayan kırmızı şimşeklerin kamp programı da belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, Eskişehirspor'un 22-29 Ağustos tarihleri arasında Bolu'da kamp yapacağı ve 3 hazırlık maçı oynayacağı belirtildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen