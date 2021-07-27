Eskişehirspor'da kulüp başkanlığa Mehmet Şimşek seçildi
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Eskişehirspor'da kulüp başkanlığa Mehmet Şimşek seçildi

Eskişehirspor'da kulüp başkanlığa Mehmet Şimşek seçildi
Anadolu Ajansı / Deniz Açık - Haberler | Spor

Misli.com 2. Lig'de mücadele edecek Eskişehirspor'da olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa Mehmet Şimşek seçildi.

Misli.com 2. Lig'de mücadele edecek Eskişehirspor'da olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa Mehmet Şimşek seçildi.

Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde tek listeyle gidilen kongreye 509 delegeden 104'ü katıldı.

Delegelerin tamamının oyunu alarak başkanlığa seçilen Şimşek, burada yaptığı konuşmada, kulübün yönetici bile bulamadığı dönemde taşın altına eline sokanlara teşekkür etti.

Son 2 aydır Divan Kurulu'nun gece gündüz çalıştığını ifade eden Şimşek, şöyle konuştu:

"Göreve talip olmamızın sebebi Eskişehirspor sevdasıdır. Ben yok, sadece biz varız. Biz başarının değil, renklerin peşinden koşmayı bilen taraftarız. Eskişehirspor'u karşılıksız seven, tek bir kuruşunu dahi boşa harcatmamaya yemin etmiş, gizli ajandası olmayan, kulübü yeniden düzlüğe çıkartmak için savaşmaya hazır askerleriz. Bu armaya değer veren herkesi bir olmaya, biz olmaya davet ediyorum. Hep beraber Eskişehirspor'un diriliş hikayesini yazalım ve bunu tüm ülkeye gösterelim. Eskişehirspor siyaset üstüdür. Bu kulübün siyasete bulaşmaması ve kulübümüzün zarar görmemesi için AK Parti'deki tüm görevlerimden istifa ediyoruz. Biz, bir olarak bu ablukayı kıracağız."

Şimşek konuşmasının ardından Divan Kurulu Başkanı Ali Çelikoğlu'ndan mazbatasını aldı.

Eskişehirspor'da kulüp başkanlığa Mehmet Şimşek seçildi
Eskişehirspor'da kulüp başkanlığa Mehmet Şimşek seçildi
Eskişehirspor'da kulüp başkanlığa Mehmet Şimşek seçildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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