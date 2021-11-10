Eskişehirli kick boksçu İzmir'de şehrini temsil edecek - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehirli kick boksçu İzmir'de şehrini temsil edecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Eskişehirli kick boksçu İzmir'de şehrini temsil edecek

Eskişehirli milli kick boksçu Doğan Kılıç, İzmir'de yapacağı Profesyonel K1 maçında şehrini temsil edecek.

İZMİR (İHA) - Eskişehirli milli kick boksçu Doğan Kılıç, İzmir'de yapacağı Profesyonel K1 maçında şehrini temsil edecek.

Geçtiğimiz ay İtalya'da düzenlenen Kick Boks Dünya Şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden Eskişehirli sporcu Doğan Kılıç, bu kez İzmir'de şehri için dövüşecek. Özel bir organizasyon tarafından düzenlenen müsabaka, ulusal yayın yapan özel bir kanaldan canlı yayınlanacak. Kılıç'ın 21 Kasım Pazar akşamı çıkacağı Profesyonel K1 71 kilogram mücadelesinde rakibi Aydınlı sporcu Alperen Biltekin olacak. - ESKİŞEHİR

Eskişehirli kick boksçu İzmir'de şehrini temsil edecek

Eskişehirli kick boksçu İzmir'de şehrini temsil edecek

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title