Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak yeni tip koronavirüsle mücadele çalışmalarını değerlendirdi Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan mücadele çalışmalarını değerlendirdi.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan mücadele çalışmalarını değerlendirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, kurumların çalışmalarını ve alınan tedbirleri yaptığı video konferans toplantıları ile takip eden Vali Çakacak, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ve İl Sağlık Müdür Yardımcılarıyla görüşerek, Kovid-19'la mücadeleyle ilgili yapılan çalışmaları ele aldı.

Eskişehir'de 1-3 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını belirten Vali Çakacak, Kovid-19'un yayılmasını engellemek amacıyla sosyal izolasyonun sağlanması, sosyal hareketliliğin ve insanlar arası temasın azaltılması için alınan tedbirlerin titizlikle uygulanmasının son derece önemli olduğunu kaydetti.

İl Sağlık Müdürü ve sağlık yöneticileriyle Kovid-19'la mücadelede sağlık hizmetlerinin yürütülmesi, alınan tedbirlerin genel duruma etkisi konuları hakkında değerlendirmelerde bulunduklarını ifade eden Vali Çakacak, açıklamasında şu bilgilere yer verdi:

"Alınan bütün tedbirleri kamu kurum ve kuruluşlarımız ile tüm vatandaşlarımızla birlikte titizlikle uygulamalı ve devam ettirmek zorundayız. İlimizde hastane imkan ve kabiliyetleri açısından hiçbir sıkıntı yok. Son yıllarda sağlık hizmetlerine yapılan yatırımların hayata hayat kattığını, bu zorlu süreçte yapımı tamamlanarak hizmete sunulan şehir hastanelerinin ne kadar önemli olduğunu gördük."

Eskişehir'deki kamu ve özel yataklı tedavi kurumlarında toplam 9 bin 321 sağlık çalışanın hizmet verdiğini belirten Vali Çakacak, zorlu süreçte gösterdikleri performans, başarılı ve fedakarca hizmetlerinden dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür iletti.

Video konferans toplantısında Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey'de hazır bulundu.

Kaynak: AA