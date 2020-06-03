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Eskişehir Sanayi Odası tarafından raylı sitemler raporu hazırladı

Eskişehir Sanayi Odası tarafından hazırlanan raylı sitemler raporu, Eskişehir'in bugününü ve geleceğini şekillendirecek en önemli unsurların başında demiryolunun geldiğini ortaya kondu.

Eskişehir Sanayi Odası tarafından raylı sitemler raporu hazırladı
03.06.2020 13:57 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:00

Eskişehir Sanayi Odası tarafından hazırlanan raylı sitemler raporu, Eskişehir'in bugününü ve geleceğini şekillendirecek en önemli unsurların başında demiryolunun geldiğini ortaya kondu.

Raporda 2,5 milyar dolara yakın ihracatı olan Eskişehir'in bunun demiryolu ile yapmasıyla yılda en az 58 milyon dolar maliyet avantajı sağlayacağı ve sonrasında da yeni yatırımlar, yeni istihdam, yeni fabrikaların kurulmasına kapı aralayacağının altı çizildi.

Rapor hakkında bilgi veren ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Bugünümüz ve geleceğimiz en önemlisi de şehrimiz için raylı sistemlerin mutlaka geliştirilmesini ve desteklenmesini talep ediyoruz. Hazırladığımız 'Yük Taşımacılığında Demiryolunun Avantajları, Raylı Sistemler Sektörünün Potansiyeli ve Talepleri' raporu da durumu tüm gerçeği ile ortaya koymakta ve ihtiyacın önemine vurgu yapmakta" dedi.

Öğretmenlere atfedildi

Eskişehir'in gelecekte daha başarılı ve daha büyük bir marka olması için yapılması gerekenlerin raporla ortaya konduğuna değinen Kesikbaş, "Hazırladığımız çalışmayı, 1923'den bu yana ilkokullarda bizlere; 'Eskişehir demiryollarının kavşak noktasıdır'" diye öğreten değerli öğretmenlerimize atfettik. Çünkü onlar bize geleceğimiz için üretimin ne kadar önemli olduğunu öğrettiler. Bunu yaşadığımız bu zor günlerde bir kez daha anladık" diye konuştu.

Raporda ortaya konan ve sanayinin gelişimi için talep ettiklerini 5 madde altında topladıklarını ifade eden Kesikbaş, bunların mutlaka yapılabilir konular olduğunu işaret etti. Kesikbaş, "Şehrimizin raylı sistemler milli üretim merkezi haline getirilmesi, Milli Yüksek Hızlı Tren projesinin Eskişehir'de hayata geçirilmesi, Eskişehir Hasanbey - Gemlik Liman Demiryolu bağlantısının tamamlanması, Eskişehir Hasanbey Lojistik Merkezinin demiryolu ile Eskişehir OSB'ye bağlantısının yapılması, Eskişehir Ulusal Raylı Sistemler Test ve Araştırma Merkezi URAYSİM'in tamamlanması bizler için olduğu kadar tüm şehrimiz için hayati öneme sahip. Çünkü bu sayede Eskişehir daha çok üretecek, ülkemiz daha çok kazanacak" dedi.

Önlemler alınmalı

Eskişehir'de lojistik ve ulaşım imkanlarının yetersizliğinin havacılık, raylı sistemler, makine-metal, madencilik gibi sektörleri olumsuz etkilediğine değinen Kesikbaş, "Lojistik ciddi bir üretim maliyetidir. Hasanbey Lojistik Merkezinin etkin kullanılması için bir dizi önlem mutlaka alınmalıdır. Bu noktada ilk adım olarak Lojistik Merkez ile Eskişehir OSB arasında demiryolu hattının artık daha fazla vakit kaybetmeden yapılması zorunlu hale gelmiştir. İkinci ve nihai adım olarak da Eskişehir'in limanlara bağlanmasını sağlayacak Bursa-Gemlik demiryolu hattı yapılmalıdır" dedi.

"Hak eden merkeziz"

ESO'nun sektördeki gelişmeleri takip ettiğini bunları da analiz ettiğini vurgulayan Kesikbaş, 2020 Mart ayında yaşanan bir gelişme ile TÜLOMSAŞ, TÜVASAŞ ve TÜDEMSAŞ, birleştirildiğini, tek bir şirket haline getirildiğini anlatarak şunları kaydetti;

"Bu gelişme daha önceki planlama ve raporlarda Eskişehir'e verilen stratejik projelerin adresinin değişmesi anlamına da mı gelmektedir? Böyle bir değişikliğin mutlaka önüne geçilmesi, Eskişehir'in "Devrim" arabasında yaşadığı kaderin tekrarlanmaması adına gerekli tüm girişimlerin yapılması gerekmektedir. Eskişehir, Milli Yüksek Hızlı Tren Projesinde sahip olduğu geçmiş ve kabiliyetler ile ülkemizin en doğru ve hak eden merkezidir."

Talepler sıraladı

"Yük Taşımacılığında Demiryolunun Avantajları, Raylı Sistemler Sektörünün Potansiyeli ve Talepleri" raporu da Eskişehir'in talepleri ise şu şekilde sıralandı;

"Eskişehir'in raylı sistemler milli üretim merkezi haline getirilmesi. Milli yüksek hızlı tren projesinin eskişehir'de hayata geçirilmesi. Eskişehir hasanbey - gemlik liman demiryolu bağlantısının tamamlanması. Eskişehir hasanbey lojistik merkezinin demiryolu ile Eskişehir OSB'ye bağlantısının yapılması. Eskişehir ulusal raylı sistemler test ve araştırma merkezi (URAYSİM) yapımının tamamlanması." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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