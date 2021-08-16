Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliğinden "Eskişehirspor ve Manavgat için 1112 fidan" bağışı

Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği, Eskişehirspor Hatıra Ormanı ve Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangın sonrası "O fidanlar yetişecek" sloganıyla başlattıkları kampanya kapsamında 1112 fidanı Eskişehirspor Kulübüne teslim etti.

Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği, Eskişehirspor Hatıra Ormanı ve Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangın sonrası "O fidanlar yetişecek" sloganıyla başlattıkları kampanya kapsamında 1112 fidanı Eskişehirspor Kulübüne teslim etti.

112 Acil Servis çalışanlarının destek verdiği kampanyada toplanan fidanlar hem Manavgat'ta hem de Eskişehirspor Hatıra Ormanı'nda oksijen üretecek.

Eskişehirspor Kulübünü ziyaret eden 112 Acil Servis çalışanları, kulüp başkanı Mehmet Şimşek'le görüştü.

Fidanları teslim alan Şimşek, Manavgat yangınına duyarsız kalmayarak, bölgede ilk günden beri tam donanımlı iki acil yardım ambulansı ve 18 personelle görev yapan İl Ambulans Servisi Başhekimliği çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ