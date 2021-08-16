Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliğinden "Eskişehirspor ve Manavgat için 1112 fidan" bağışı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliğinden "Eskişehirspor ve Manavgat için 1112 fidan" bağışı

Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliğinden 'Eskişehirspor ve Manavgat için 1112 fidan' bağışı
Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ - Haberler | Spor

Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği, Eskişehirspor Hatıra Ormanı ve Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangın sonrası "O fidanlar yetişecek" sloganıyla başlattıkları kampanya kapsamında 1112 fidanı Eskişehirspor Kulübüne teslim etti.

Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği, Eskişehirspor Hatıra Ormanı ve Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangın sonrası "O fidanlar yetişecek" sloganıyla başlattıkları kampanya kapsamında 1112 fidanı Eskişehirspor Kulübüne teslim etti.

112 Acil Servis çalışanlarının destek verdiği kampanyada toplanan fidanlar hem Manavgat'ta hem de Eskişehirspor Hatıra Ormanı'nda oksijen üretecek.

Eskişehirspor Kulübünü ziyaret eden 112 Acil Servis çalışanları, kulüp başkanı Mehmet Şimşek'le görüştü.

Fidanları teslim alan Şimşek, Manavgat yangınına duyarsız kalmayarak, bölgede ilk günden beri tam donanımlı iki acil yardım ambulansı ve 18 personelle görev yapan İl Ambulans Servisi Başhekimliği çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ

Eskişehirsporlu futbolcu motosiklet kazasında yaralandı, kız arkadaşı hayatını kaybetti
Eskişehirsporlu futbolcu motosiklet kazasında yaralandı, kız arkadaşı hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Murat Kurum Meral Akşener Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Kibariye Deniz Akkaya Serdar Ortaç Süreyya Yalçın
Spor Samet Aybaba Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliğinden "Eskişehirspor ve Manavgat için 1112 fidan" bağışı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 11:44:55. #1.16#

title