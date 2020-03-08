Eskişehir'de İclal Aydın'a yoğun ilgi
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Dünya Kadınlar Günü, Eskişehir, Aydın, Güncel

Eskişehir'de İclal Aydın'a yoğun ilgi

Oyuncu ve yazar İclal Aydın, Eskişehir'de düzenlenen söyleşi ve imza gününde sevenleriyle bir araya geldi.

08.03.2020 17:31 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:32
Eskişehir'de İclal Aydın'a yoğun ilgi

Oyuncu ve yazar İclal Aydın, Eskişehir'de düzenlenen söyleşi ve imza gününde sevenleriyle bir araya geldi.


8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik, İclal Aydın'ın söyleşisi ile başlayıp okurlarının kitaplarını imzalaması ile devam etti. Espark Alışveriş Merkezi'ndeki etkinliğe katılım yoğun olurken, sevenleri İclal Aydın'la fotoğraf çekinme fırsatı buldu. Sevenlerinin kitaplarını da imzalayan ünlü isim, böylesi yoğun bir kalabalıkla buluşma fırsatı bulduğu için AVM yönetimine teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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