Eskişehir'de ekmek 1,75 değil, 1,50 liradır İç Anadolu Fırın İşletmecileri Sendikası Başkanı Musa Kazım Mülazımoğlu, son yapılan zamla 200 gram ekmeğin 1,50 lira olduğunu, 1,75 liraya satılmadığını belirterek, "Bizim böyle bir haberimiz yok, eğen bu fiyattan satanlar varsa hemen araştırıp gereğini yapacağız" dedi.

Başkan Kazım Mülazımoğlu, konu ile ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dün Eskişehir'in bazı yerel basında 17 Ağustos'tan sonra daha ekmek fiyatını 25 kuruşluk yeni bir zamla 1,75 lira yaptığımız şeklinde haber okudum. Ben haberlerin gerçek bilgileri içermediği belirtmek istiyorum. Fırıncılar en son belirtiğimiz 200 gramlık ekmeği ancak 1,50 liraya satabiliyor. Diğer yandan 200 gramlık hamura 50 gram daha ekleyerek fırıncı 1,75 kuruşa satabiliyor. Bu kanunun doğruladığı bir şeydir. Ancak 200 gramlık ekmeği her hangi bir fırıncı 1,50 liranın üstüne satamaz. Satılıyorsa vatandaş buna tepki göstererek o fırıncı hakkında idari işlemlere başlatabilir. Bize ihbar edebilir. Polise de şikayet edebilir. Bizim bildiğim her hangi bir fırıncımız bu işi yapmıyor. Eğer bilgimizin dışında yapan olursa biz onu bulup gerekli işlemleri yapacağız. Eskişehir'de 200 gramlık beyaz ekmeği 1,50 liradır ve bir sonraki resmi açıklama gelmeden fiyat böyle olacaktır. Vatandaşlarımızı tedbirli ve sahtekar/ fırsatçı fırıncı varsa ona karşı tedbirli olmalarını rica ediyoruz" şeklinde aktardı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA