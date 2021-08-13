Eskişehir'de başlayan Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası'nın ilk günü tamamlandı
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Eskişehir'de başlayan Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası'nın ilk günü tamamlandı

Eskişehir'de başlayan Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası'nın ilk günü tamamlandı
Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ - Haberler | Spor

Türkiye Kano Federasyonu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Eskişehir'de düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası'nda ilk gün müsabakaları sona erdi.

Türkiye Kano Federasyonu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Eskişehir'de düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası'nda ilk gün müsabakaları sona erdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, merkez Odunpazarı ilçesine bağlı Sarısungur Göleti'nde düzenlenen şampiyonaya, 12 şehirden 25 takım ve 212 sporcunun katıldığı belirtildi.

Gün boyu yarışların devam ettiği gölette, büyük erkek K1 1000 metre kategorisinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünden Mustafa Özmen, büyük kadın K1 1000 metre kategorisinde Rize Gençlik ve Spor Kulübünden Hilal Avcı, büyük erkek C2 1000 metre kategorisinde Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünden Melih Uslu-Kırılo Avgan çifti birincilik elde etti.

Büyük erkek C1 1000 metre kategorisinde Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübünden Mehmet Ali Duman, genç erkek K1 1000 metre kategorisinde Sakarya Olimpik Su Sporları Kulübünden Deniz Romeo Kaya, genç erkek C1 1000 metre kategorisinde Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünden Bedirhan Çıktay yarışı rakiplerinin önünde bitirdi.

Ayrıca, yıldız erkek K1 1000 metre kategorisinde Adana Gençlik ve Spor Kulübünden Kıraç Tınıs ve yıldız erkek C1 1000 metre kategorisinde de Çarşamba Belediyesi Spor Kulübünden Yusuf Aydın birinci oldu.

Şampiyona, 15 Ağustos Pazar günü düzenlenecek kupa töreniyle sona erecek.

Eskişehir'de başlayan Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası'nın ilk günü tamamlandı
Eskişehir'de başlayan Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası'nın ilk günü tamamlandı
Eskişehir'de başlayan Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası'nın ilk günü tamamlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ

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