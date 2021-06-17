Eskişehir'de, 4. Çocuk Hakları Konulu Ulusal Deneyim toplantısı düzenledi

Çocuk hakları konusunda Türkiye'de öncü çalışmalara imza atan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi, 4. Çocuk Hakları Konulu Ulusal Deneyim Toplantısı düzenledi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Şubat ayından itibaren her ay düzenli olarak gerçekleştirilen 'Çocuk Hakları' konulu ulusal deneyim paylaşım toplantıları devam ediyor. Yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve dernek yöneticilerinin bir araya geldiği Haziran ayı toplantısında gündem konusu güvenli internet kullanımı ve yaz aylarında gerçekleştirilen çalışmalar oldu. Zoom üzerinden gerçekleştirilen toplantıya Şişli Belediyesi, Nilüfer Belediyesi, Seferihisar Belediyesi, Urla Belediyesi, Tarsus Belediyesi, Karabağlar Belediyesi,Çiğli Belediyesi, Muğla Belediyesi, Mudanya Belediyesi, Baro, Uçan Süpürge Derneği, -25 Derneği ve Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği katılım sağladı.

Bir sonraki toplantıya katılmak isteyen kurum veya sivil toplum kuruluşlarının 0538 876 38 73 üzerinden kendilerine ulaşabileceklerini ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, çocuk odaklı belediyecilik çalışmalarının devam edeceğini belirttiler.

Kaynak: Bültenler