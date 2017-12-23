Eskişehir Basket - Tofaş: 76-75





SALON: Anadolu Üniversitesi



HAKEMLER: Özlem Yalman (xxx), Semih Vural (xxx), Alper Özkök (xxx),



ESKİŞEHİR BASKET: Berkay (xxx), Yunus Emre Sonsırma (xxx), Ayres (xxx) 13, Baron (xxx) 14, Duncan (xxx) 7, Buğrahan Tuncer (xxx) 12, Caner Erdeniz (xxx), Rowland (xxx) 15, Marshall (xxx) 10, Kravtsov (xxx) 3, Doğan Şenli (xxx) 2



TOFAŞ: Morgan (xxxx) 25, Barış Ermiş (xxx) 7, Yiğit Arslan (xxx) 6, Crocker (xxx) 5, Jose Mejia (xxx) 10, Henry (xxx) 10, Owens (xxx) 6, Kadji (xxx) 4, Muhsin Yaşar (xx) 2



1'İNCİ PERİYOT: 19-20



İLK YARI: 34-40



3'ÜNCÜ PERİYOT: 51-53



Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Eskişehir Basket, kendi sahasında konuk ettiği TOFAŞ'ı 76-75 yendi.



Anadolu Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodunu TOFAŞ 20-19 önde tamamladı. 2'nci periyotta da oyunun üstünlüğünü bırakmayan TOFAŞ, Eskişehir Basket karşısında ilk yarıyı 40-34 önde kapadı. TOFAŞ, 3'üncü periyotta Eskişehir Basket'in çabasına rağmen üstünlüğünü koruyarak son periyota 53-51 önde girdi. Son periyotta üstünlüğü eline geçiren Eskişehir Basket, TOFAŞ'ı 76-75 yendi.



- Eskişehir