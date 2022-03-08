Eskil'de köy takımları arasında voleybol turnuvası düzenlendi - Haberler

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Eskil'de köy takımları arasında voleybol turnuvası düzenlendi

AA - Hacı Özkan - Spor
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Eskil'de köy takımları arasında voleybol turnuvası düzenlendi

Eskil kaymakamlığınca düzenlenen, köyler arası voleybol turnuvasında Başaranspor şampiyon oldu.

AKSARAY (AA) - Eskil kaymakamlığınca düzenlenen, köyler arası voleybol turnuvasında Başaranspor şampiyon oldu.

Eskil Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada 23 köy takımı katıldı. Final müsabakasında Kökezspor'u 3-0 yenen Başaranspor şampiyon oldu.

Final maçını izleyen Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, maçın ardından şampiyon Başaranspor'a kupasını verdi.

Aydoğdu, AA muhabirine düzenlenen turnuvaya vatandaşların yoğun ilgi göstermesine çok sevindiğini söyledi.

Güzel bir organizasyon olduğunu anlatan Vali Aydoğdu, "Final maçının atmosferi gerçekten farklı, adına yakışı bir maç oldu. Salonun dolu olması sevindirici. Şampiyon olan Başaransporu tebrik ediyorum. Turnuvada emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." diye konuştu.

AA / Hacı Özkan - Spor

Hamza Aydoğdu, Şampiyon, voleybol, Aksaray, Spor, Haberler

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