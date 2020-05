Horace Grant, Michael Jordan'a meydan okudu: Benimle derdi varsa gelsin erkek gibi çözelim Michael Jordan'ın eski takım arkadaşı Horace Grant, 'The Last Dance' belgeselini eleştirdi. Belgeselde Jordan'ın 'The Jordan Rules' adlı kitabın kaynağı olarak kendisini göstermesini de yorumlayan Grant, "Yalan. Eğer benimle bir derdi varsa gelsin erkek gibi çözelim" dedi.

'The Last Dance' belgeselinin hikaye anlatıcılarından biri olan Michael Jordan'ın eski takım arkadaşlarından Horace Grant, yapımı eleştirdi. Belgeselin içinde hikaye anlatıcı olarak yer alan Michael Jordan'ın eski takım arkadaşı Horace Grant, ortaya çıkan yapımdan memnun olmadığını söyledi. Grant, yapımın Jordan'ı daha iyi göstermek üzerine kurgulandığını ifade ederken, belgeselin yapımcı ortaklarından birinin Jordan'ın şirketi olduğunun da altını çizdi. "Takım arkadaşları olarak biliyoruz ki belgeselin yüzde 90'ı gerçeklikten uzak" diyen Grant, "Jordan'ın takım arkadaşlarına söyledikleri ve aldığı cevaplar belgeselde yok. Tabii buna belgesel denirse..." ifadelerini kullandı. "BENİ KONTROL EDEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜ" Chicago Bulls'da yedi yıl forma giyen Horace Grant, "Jordan beni kontrol edebileceğini düşündü ama ben de onun üzerine gittim ve yanıldı. Will Perdue, Steve Kerr ve genç Scott Burrell... Belki idmanlarda olanları anlarım ama onları itmek sağda solda üzerlerine yürümek ve yumruk atmak hiç de doğru değildi" ifadelerini kullandı. "JORDAN BENİ HEDEF GÖSTERDİ" Belgeselde Jordan'ın 'The Jordan Rules' adlı kitabın kaynağı olarak kendisini göstermesini de yorumlayan Grant, "Yalan. Eğer benimle bir derdi varsa gelsin erkek gibi çözelim. Soyunma odası kutsaldır ve orada olanları dışarıya taşımam. Jordan beni hedef gösterdi" dedi.