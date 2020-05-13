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Eski Real Madridli futbolcu Edwin Congo gözaltına alındı

Bir dönem Real Madrid forması da giyen Kolombiyalı Edwin Congo, uyuşturucu kaçakçılığı yapan çeteyle ilişkisi olması nedeniyle gözaltına alındı.

Eski Real Madridli futbolcu Edwin Congo gözaltına alındı
13.05.2020 14:54 | Son Güncelleme: 13.05.2020 15:17

Eski Real Madridli futbolcu Edwin Congo, İspanya'nın başkenti Madrid'de kokain kaçakçılığı çetesiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

İspanya basınında çıkan haberlere göre, eski Kolombiyalı milli forvet Congo, gözaltında 1 saat sorguya çekildikten sonra serbest bırakıldı.

Eski Real Madridli futbolcu Edwin Congo gözaltına alındı

"BİRKAÇ SORU SORUP GÖNDERDİLER"

El Chiringuito spor programına açıklama yapan Congo, "Bu hiç iyi bir durum değil ama evdeyim. Biraz rahatladım. Bana birkaç soru sordular ve eve gönderdiler." ifadelerini kullandı.

Kendisini tekrar arayacaklarını söylediklerini belirten Congo, "Şu anda özgürüm. İçim de rahat çünkü kokain ticareti yapmadım. Evimde hiç kokain yok." şeklinde konuştu.

43 yaşındaki Edwin Congo, 1999'da Real Madrid'e transfer olmuştu ancak hiçbir resmi maçta forma giyememişti.

Eski Real Madridli futbolcu Edwin Congo gözaltına alındı

Kaynak: AA

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