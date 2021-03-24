Eski milli güreşçi Tevfik Kış'ın ismi Ankara'da bir caddeye verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Eski milli güreşçi Tevfik Kış'ın ismi Ankara'da bir caddeye verildi

24.03.2021 20:31 | Son Güncelleme: 24.03.2021 20:53
Eski milli güreşçi Tevfik Kış'ın ismi Ankara'da bir caddeye verildi

2019 yılında hayatını kaybeden, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Tevfik Kış'ın ismi, Ankara'da bir caddeye verildi.

2019 yılında hayatını kaybeden, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Tevfik Kış'ın ismi, Ankara'da bir caddeye verildi.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, "Ankara Büyükşehir Belediyesi İl Meclisi tarafından alınan karar doğrultusunda, Türk güreşinin efsane ismi Tevfik Kış unutulmadı." denildi.

Tevfik Kış'ın isminin caddeye verilmesi nedeniyle düzenlenen törene, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, federasyon asbaşkanı Süreyya Yoğurtcu, merhum güreşçinin ailesi ve arkadaşlarından Ahmet Ayık katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen asbaşkan Süreyya Yoğurtcu, "Bu isimler kolay yetişmiyor. Artık Tevfik Kış'ın ismi de bu caddede yaşatılacak. Bu kararın alınmasında emeği olan herkese teşekkür ediyor, Tevfik Kış'ı bir kez daha rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Merve Dizdar Aleyna Tilki Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Fatih Terim Mesut Bakkal Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eski milli güreşçi Tevfik Kış'ın ismi Ankara'da bir caddeye verildi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 20:55:26. #1.14#
title