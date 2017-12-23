Eski Mardin Belediye Başkanı Ensari Vefat Etti

Mardin'in eski belediye başkanlarından Ali İhsan Ensari, kalp rahatsızlığı teşhisiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Mardin Belediye Başkanlığı görevini 1984-1989 yılları arasında yürüten Ensari, kalp rahatsızlığı nedeniyle sabah saatlerinde kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.



Ensari, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Ensari'nin cenazesinin yarın Yenişehir Küba Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ensari aile kabristanında defnedileceği öğrenildi.