Eski Manchester City'li Pablo Zabaleta, futbol kariyerini noktaladı
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Eski Manchester City'li Pablo Zabaleta, futbol kariyerini noktaladı

16.10.2020 17:28 | Son Güncelleme: 16.10.2020 17:44
Eski Manchester City'li Pablo Zabaleta, futbol kariyerini noktaladı

Bir dönem Manchester City'de forma giyen ve West Ham United ile sözleşmesi haziranda sona eren Arjantinli futbolcu Pablo Zabaleta, yeşil sahalara veda etti.

35 yaşındaki savunma oyuncusu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 18 yıllık aktif futbol kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

Futbola ülkesinin San Lorenzo takımında başlayan ve daha sonra Espanyol'a transfer olan Zabaleta, 2008-2017 yılları arasında forma giydiği Manchester City ile 2 kez Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.

Son 3 sezonu West Ham United'da geçiren Zabaleta, kariyeri boyunca 515 maça çıktı ve 14 gol attı.

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