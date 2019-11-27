Eski İspanya Başbakanı Zapatero: Türkiye Avrupa Birliği'nde olmalı

27.11.2019 11:18 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:28

10. Boğaziçi Zirvesi'nde konuşan eski İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero, "Türkiye, çok önemli bir güç. Doğu ile Batı'yı bir araya getirme kapasitesi çok yüksek. Türkiye, Avrupa Birliğinde olmalı. Hep bunu savundum, daha iyi bir Avrupa için harika olurdu" dedi.