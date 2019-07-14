Eski İBB Genel Sekreteri Baraçlı'dan istifa açıklaması
Eski İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, istifa ettikten ve ilişiği kesildikten sonra İBB iştiraklerindeki temsilci ve üye sıfatının düştüğünü belirterek konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Eski İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, istifa ettikten ve ilişiği kesildikten sonra İBB iştiraklerindeki temsilci ve üye sıfatının düştüğünü belirterek konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Dunya.com
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