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Eski hakem Yalçın Darıcı vefat etti

Eski A klasman hakemi ve İl Hakem Kurulu Başkanı Yalçın Darıcı, vefat etti.

23.02.2020 10:42 | Son Güncelleme: 23.02.2020 10:42
Eski hakem Yalçın Darıcı vefat etti

Eski A klasman hakemi ve İl Hakem Kurulu Başkanı Yalçın Darıcı, vefat etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Yalçın Darıcı'nın cenazesinin bugün öğle vakti İmrahor Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Mezarlığı'nda toprağa verileceği kaydedildi.

Açıklamada, "Merhum Yalçın Darıcı'ya Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve hakem camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA
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