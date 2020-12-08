Eski Galatasaraylı Yaser Yıldız kadro dışı kaldı: Yemekleri beğenmeyip dedikodu yapıyor

Vanspor Futbol Kulübü Başkanı Servet Yenitürk, futbolculardan Yaser Yıldız'ın kadro dışı bırakıldığını açıkladı. 32 yaşındaki oyuncunun takımın en çok kazananı olmasına rağmen hakkını vermediğini söyleyen başkan Yenitürk, tecrübeli oyuncunun takım içinde dedikodu çıkardığını belirtti.

Bir dönem Süper Lig'de Galatasaray forması da giyen Sakaryalı Yaser Yıldız, Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Vanspor'da kadro dışı bırakıldı.

Vanspor Futbol Kulübü Başkanı Servet Yenitürk, takımla alakalı açıklamalarda bulundu. Şu ana kadar takımdan en çok para alan ve oynadığı oyunun hakkını vermeyen Yaser Yıldız'ı kadro dışı bıraktıklarını açıklayan Yenitürk, Yıldız'ın takım içinde dedikodu çıkardığını da söyledi.

"4 AYDIR AYAĞINA TOP DEĞMEDİĞİNİ ÖĞRENDİK"

Yıldız'ın takımda huzursuzluk yaratmaya çalıştığını aktaran Yenitürk, "Sezon başında kendisi ve menajeriyle yapılan görüşmede oyuncunun kamp gördüğü ve sezona antrenmanlı bir şekilde hazır olduğunu söyleyen Yaser Yıldız'ın ayağına 4 aydır top değmediğini sonradan yapılan araştırmalarda öğrendik. Yaser Yıldız ve menajeri yönetimimizi yalan söylemek suretiyle yanıltmıştır.

"YEMEKLERİ BEĞENMİYOR"

Şu ana kadar kulüpte en çok ödeme Yaser Yıldız'a yapılmıştır. Şu ana kadar Yıldız'a 250 Bin TL ödeme yapılmıştır. Oyuncu yemekleri beğenmeyip takım içinde bir yandan dedikodu çıkarıp bir yandan da huzursuzluk yaratmaktadır. Bizler futbolcuya verilen sözlerin arkasında durduğumuz halde oyuncu beklenen performansı sergileyememiştir. Bu nedenle oyuncu özel bir hoca eşliğinde tek başına antrenmanlara katılacak ve kendini hazır hissettiği zaman takıma alınacaktır" dedi.

(Sözcü)