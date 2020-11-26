Eski Galatasaraylı Kevin Grosskreutz, Survivor'a gidiyor
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Eski Galatasaraylı Kevin Grosskreutz, Survivor'a gidiyor

26.11.2020 21:07 | Son Güncelleme: 26.11.2020 21:12
Eski Galatasaraylı Kevin Grosskreutz, Survivor'a gidiyor

Bir dönem Galatasaray'ın kadrosunda bulunan 32 yaşındaki Alman futbolcu Kevin Grosskreutz, Almanya'da yayınlanan Survivor programına katılacak.

Galatasaray'a 2015 yazında transfer olan ancak evraklardaki sorun nedeniyle hiç forma giyemeyen Kevin Grosskreutz, bugünlerde futbol dışında gündeme geliyor.

32 yaşındaki sağ bek oyuncusu, ülkesi Almanya'da yayınlanan Survivor formatındaki programa katılacak. Almanya'nın SAT 1 kanalında yayınlanan program, pandemi nedeniyle bu yıl yayınlanamadı.

SON OLARAK 3. LİG TAKIMINDA OYNADI

Alman oyuncu, emekliliğini açıklamamış olsa da 3 Ekim 2020'den beri kulüpsüz durumda bulunuyor. Son olarak 3. Lig takımı Uerdingen'in formasını terleten Grosskreutz'un sahalara geri dönmesi beklenmiyor.

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