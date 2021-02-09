Eski Galatasaraylı Didier Drogba'nın oğlu Isaac, İtalya ekibi Folgore Caratese'ye transfer oldu

Bir dönem Galatasaray forması da giyen eski futbolcu Didier Drogba'nın kendisi gibi forvet oynayan 20 yaşındaki oğlu Isaac, İtalya 4. Lig takımı Folgore Caratese ile sözleşme imzaladı.