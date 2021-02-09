Eski Galatasaraylı Didier Drogba'nın oğlu Isaac, İtalya ekibi Folgore Caratese'ye transfer oldu
09.02.2021 00:22 | Son Güncelleme: 09.02.2021 00:35
Bir dönem Galatasaray forması da giyen eski futbolcu Didier Drogba'nın kendisi gibi forvet oynayan 20 yaşındaki oğlu Isaac, İtalya 4. Lig takımı Folgore Caratese ile sözleşme imzaladı.
Fildişi Sahilleri'nin dünyaca ünlü eski futbolcusu Didier Drogba'nın oğlu Isaac, İtalya 4. Lig takımı Folgore Caratese'ye transfer oldu.
Chelsea Futbol Akademisi'nde yetişen Isaac, babasının bir diğer eski takımı Guingamp'ta 19 yaş altı takımında yer aldıktan sonra B takımına yükselmişti. Genç oyuncuyla 1 yıllık sözleşme yapıldığı açıklandı.
Tıpkı babası gibi forvet mevkiinde oynayan Isaac Drogba'nın kazanacağı ücret ise açıklanmadı.