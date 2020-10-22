Eski G.Saraylı Elmander, Örgryte'nin yardımcı antrenörü oldu
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Eski G.Saraylı Elmander, Örgryte'nin yardımcı antrenörü oldu

22.10.2020 08:36 | Son Güncelleme: 22.10.2020 08:48

Bir dönem Galatasaray formasını terleten Johann Elmander'in yeni görevi resmen belli oldu. İsveçli futbol adamı, Örgryte'de yardımcı antrenör olarak görev yapacak.

Bir dönem Galatasaray formasını terleten Johann Elmander, futbolu bıraktığı kulüp Örgryte'deantrenör olarak teknik ekipte göreve başladı.

İsvaçli forvet, 2 sezon bu kulübün formasını terlettikten sonra kramponlarını asmıştı.

"KATKI VERMEYE ÇALIŞACAĞIM"

Elmander göreve gelmesi sonrası yaptığı açıklamada; "Keyifli hissediyorum. Daha önce oyuncusu olduğum kulübe böyle geri dönmek ilginç olacak. Katkı verebilmeyi umuyorum." dedi.

39 yaşındaki emekli golcü, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 46 maça çıktı. İsveçli forvet bu dönemde 16 gol ve 8 asist kaydetmişti.

Eski G.Saraylı Elmander, Örgryte'nin yardımcı antrenörü oldu

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Haber Yorumları (1)
GOLMANDER: Adam gibi Adam. Başarılar Aslan
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