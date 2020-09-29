Eski futbolcu Emre Aşık, kendisini öldürmek için plan yapan eşi Yağmur Aşık'a karşı koruma kararı aldırdı

Eski futbolcu Emre Aşık, eşi Yağmur Aşık tarafından tehdit edildiği gerekçesiyle karakola başvurdu. Avukatı "Yağmur Aşık hakkında adam öldürmeye teşebbüs suçundan dava açıldı. Emre Aşık'a yönelik tehdit mesajlarıyla ilgili de koruma kararı aldırdık" dedi.

Boşanma davaları yılan hikayesine dönen eski futbolcu Emre Aşık ve eşi Yağmur Aşık cephesinde yeni bir olay yaşandı. Emre Aşık, önceki gün öğlen saatlerinde Ataşehir Asayiş Büro Amirliği'ne giderek eşi tarafından tehdit edildiğine dair iki saat ifade verdi. Aşık, çıkışta avukatıyla açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerin, "Tehdit edildiğinize dair haberler çıktı. Başınıza silah dayandığı ve kendi mezarınızı kazdığınız doğru mu?" sorularına avukatı cevap verdi. Aşık'ın avukatı, "Bununla ilgili olarak Düzce Ağır Ceza Mahkemesi'ne adam öldürmeye tam teşebbüsten dolayı şüpheli hakkında kamu davası açıldı. Yargılama devam ederken yine bir ihbar alındı. İhbarı savcılık değerlendirdi. Biz de ifademizi verdik. Bununla ilgili soruşturma devam ediyor" diye konuştu.

Tehdit mesajları alındığını da söyleyen avukat, "Bu mesajlarla ilgili de koruma kararı aldırdık. Artık böyle bir şey olmayacak" dedi.

YAĞMUR AŞIK DOKUZ SAAT İFADE VERDİ

Emre Aşık'ın ifadesinden sonra polis ekipleri Yağmur Aşık'ı kaldığı siteden alarak karakola götürdü. Aşık'ın, eşine tehdit ve adam öldürmeye teşebbüsten dokuz saat ifade verdiği öğrenildi.

ÇOCUKLARIYLA HASRET GİDERDİ

Karakol çıkışı Emre Aşık, Ataşehir'deki evine giderek çocuklarıyla hasret giderdi. Çocuğuna sarılıp kucağına alan Aşık, daha sonra evinin yolunu tuttu.

YAĞMUR AŞIK'IN SEVGİLİSİ, ÖLÜDRME PLANINI İTİRAF ETMİŞTİ

Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürmek için plan yaptığı sevgilisi Erdi Sungur, bugün Beyaz TV'de Seren Serengil ve Arto'nun Söylemezsem Olmaz programına konuk olmuş ve canlı yayında cinayet planını itiraf ederek pes dedirtmişti.

Erdi Sungur, "Yağmur Aşık, bana Emre Aşık'ı bir depoya bağlayacağız önünde sevişeceğiz sonra da iş bittikten sonra 1 kurşun sıkıp öldüreceğim dedi" ifadelerini kullanmıştı.

(Sabah)