Eski futbolcu Emre Aşık, kendisini öldürmek için plan yapan eşi Yağmur Aşık'a karşı koruma kararı aldırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eski futbolcu Emre Aşık, kendisini öldürmek için plan yapan eşi Yağmur Aşık'a karşı koruma kararı aldırdı

29.09.2020 10:33 | Son Güncelleme: 29.09.2020 10:59

Eski futbolcu Emre Aşık, eşi Yağmur Aşık tarafından tehdit edildiği gerekçesiyle karakola başvurdu. Avukatı "Yağmur Aşık hakkında adam öldürmeye teşebbüs suçundan dava açıldı. Emre Aşık'a yönelik tehdit mesajlarıyla ilgili de koruma kararı aldırdık" dedi.

Boşanma davaları yılan hikayesine dönen eski futbolcu Emre Aşık ve eşi Yağmur Aşık cephesinde yeni bir olay yaşandı. Emre Aşık, önceki gün öğlen saatlerinde Ataşehir Asayiş Büro Amirliği'ne giderek eşi tarafından tehdit edildiğine dair iki saat ifade verdi. Aşık, çıkışta avukatıyla açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerin, "Tehdit edildiğinize dair haberler çıktı. Başınıza silah dayandığı ve kendi mezarınızı kazdığınız doğru mu?" sorularına avukatı cevap verdi. Aşık'ın avukatı, "Bununla ilgili olarak Düzce Ağır Ceza Mahkemesi'ne adam öldürmeye tam teşebbüsten dolayı şüpheli hakkında kamu davası açıldı. Yargılama devam ederken yine bir ihbar alındı. İhbarı savcılık değerlendirdi. Biz de ifademizi verdik. Bununla ilgili soruşturma devam ediyor" diye konuştu.

Eski futbolcu Emre Aşık, kendisini öldürmek için plan yapan eşi Yağmur Aşık'a karşı koruma kararı aldırdı

Tehdit mesajları alındığını da söyleyen avukat, "Bu mesajlarla ilgili de koruma kararı aldırdık. Artık böyle bir şey olmayacak" dedi.

YAĞMUR AŞIK DOKUZ SAAT İFADE VERDİ

Emre Aşık'ın ifadesinden sonra polis ekipleri Yağmur Aşık'ı kaldığı siteden alarak karakola götürdü. Aşık'ın, eşine tehdit ve adam öldürmeye teşebbüsten dokuz saat ifade verdiği öğrenildi.

Eski futbolcu Emre Aşık, kendisini öldürmek için plan yapan eşi Yağmur Aşık'a karşı koruma kararı aldırdı

ÇOCUKLARIYLA HASRET GİDERDİ

Karakol çıkışı Emre Aşık, Ataşehir'deki evine giderek çocuklarıyla hasret giderdi. Çocuğuna sarılıp kucağına alan Aşık, daha sonra evinin yolunu tuttu.

YAĞMUR AŞIK'IN SEVGİLİSİ, ÖLÜDRME PLANINI İTİRAF ETMİŞTİ

Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürmek için plan yaptığı sevgilisi Erdi Sungur, bugün Beyaz TV'de Seren Serengil ve Arto'nun Söylemezsem Olmaz programına konuk olmuş ve canlı yayında cinayet planını itiraf ederek pes dedirtmişti.

Erdi Sungur, "Yağmur Aşık, bana Emre Aşık'ı bir depoya bağlayacağız önünde sevişeceğiz sonra da iş bittikten sonra 1 kurşun sıkıp öldüreceğim dedi" ifadelerini kullanmıştı.

(Sabah)

Eski futbolcu Emre Aşık, kendisini öldürmek için plan yapan eşi Yağmur Aşık'a karşı koruma kararı aldırdı
Eski futbolcu Emre Aşık, kendisini öldürmek için plan yapan eşi Yağmur Aşık'a karşı koruma kararı aldırdı
Haber Yorumları (4)
TURKİSH: Fulbolcu agalarda para var emme kafa yok. Nerede bir çürük hatun var ise futbolcuların etrafında. Bu kadın örneklerden biri
Cevap Yaz Yayından Kaldır
DANDANAKAN: Bu kadini mahkeme zehirlemesi lazim acil. Bir sekilde
Cevap Yaz Yayından Kaldır
HAMİT: Aklın var ise kullanmayı bileceksin. Bazen yağmur sele ve yıkıma sebep olabilir buda öyle bir şey tedbirli olsaydın. Ama birde şöyle bir şey var tabiatın dengesini bozarsan sonuçlarına da katlanmak zorunda kalırsın burada da hatayı kendinde aramalısın.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Ebru Şallı Özlem Yıldız İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Erol Bulut Eddie Newton Sergen Yalçın Vincent Aboubakar
Daha Fazla Çocuk İzmir Beşiktaş Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eski futbolcu Emre Aşık, kendisini öldürmek için plan yapan eşi Yağmur Aşık'a karşı koruma kararı aldırdı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.9.2020 11:12:17. #1.15#
title