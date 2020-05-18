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Eski Fenerbahçeli Ümit Özat: Ölene kadar Aziz Yıldırımcıyım

Kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulunan eski Fenerbahçe kaptanı ve teknik direktör Ümit Özat, bir gün mutlaka Fenerbahçe'yi çalıştıracağına inandığını söyledi. Sarı lacivertlilerin şimdiki durumunu da değerlendiren genç teknik adam ayrıca, "Ölene kadar Aziz Yıldırımcıyım" ifadesini kullandı.

18.05.2020 14:47 | Son Güncelleme: 18.05.2020 15:08

Teknik direktör Ümit Özat, futbolun geleceği ve kariyeriyle ilgili Anadolu Ajansı'na önemli açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü için adı geçen isimlerin her birinin değerli kişiler olduğunu vurgulayan 43 yaşındaki teknik direktör, "Benim kimseden bu konuda bir beklentim yok. Bu ten bu canda olduğu sürece bir gün Fenerbahçe'yi çalıştıracağım ama bugün değil. Hayırlıysa olsun, değilse olmasın. Fenerbahçe teknik direktörülüğü için ismimin geçmesi gibi bir beklentim yok. İsmi geçen herkes değerli arkadaşlarımız" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'deki sorunun teknik direktör olmadığını dile getiren Özat, "Fenerbahçe'de kimler kimler görev yaptı, bu ismi geçenler neden yapmasınlar. Fenerbahçe'de problem teknik direktör problemi değil. Fenerbahçe doğru bir yapılanma yapması lazım. Hep söylüyorum; sen 32 yaşında gönderdiğin Emre Belözoğlu'nu 39 yaşında tekrar aldın. Bu Ersun Yanal'ın acizliğidir. Ersun Yanal'ın lider vasfı olmadığı için Emre'nin liderliğiyle bunu kapatmaya çalıştı" dedi.

"ÖLENE KADAR AZİZ YILDIRIMCIYIM"

Ümit Özat, ölene kadar eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın yanında olacağını söyledi.

Kimseden bir beklentisi bulunmadığının altını çizen Özat, "Ben burnum yere düşse eğilip almam. Benim mevcut yönetimle bu tarz bir ilişkim yok. Buna ihtiyacım da yok. Ben 50 kere söyledim. Ben ölene kadar Aziz Yıldırımcıyım. Hiçbir zamanda bunu inkar etmedim. Bunu bir kere daha söyliyeyim. Öyle art niyetli insanlar varki bu konuda konuşan. Sanki Aziz Yıldırım başkan adayı ya da federasyon başkanlığına aday. Sanki ben onun yanına yanaşmışım da beklentim varmış. Ben Aziz Yıldırım'ı en zor zamanında destekledim." diye konuştu.

Eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Christoph Daum döneminde gönderilmek istediğini ve buna o dönemki başkan Yıldırım'ın ısrarla karşı çıktığını unutmadığını aktaran Ümit Özat, "O kaptanlık bandını koluma takan Aziz Yıldırım'dır. Oğuz Çetin ile beraber benim Fenerbahçe'de oynamama vesile olan ve 100. yıl kaptanlığında bana en büyük onuru yaşamama vesile olan insandır. Ben çok merak ediyorum bugün Ali Koç'un yanında olanlar yarın başkanlığı bırakınca nerede olacaklar çok merak ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"FENERBAHÇE'NİN TRANSFER POLİTİKASI YANLIŞ"

Ümit Özat, Fenerbahçe'nin son yıllarda yanlış transfer politikası izlediğini ifade etti.

Özat, 39 yaşındaki kaptan Emre Belözoğlu'nun hala takımın en iyi futbolcularından biri olmasının transfer politikasının yanlışlığını ifade ettiğini dile getirerek, "32 yaşında gönderdiğiniz adam 7 yıl sonra dönüp hala Fenerbahçe'nin en iyileri arasında yer alıyorsa, Fenerbahçe'nin yaptığı transferlerde problem var demektir. Diyebilirlerki eski yönetim gönderdi, sen de vardın o yönetimde. Belki de yoktun önemli değil. O yönetim gönderdi ben alırım diye bir şey yok. Sen Emre'den sportif direktör, menajer, teknik adam, antrenör olarak faydalan ama 32 yaşında gönderdiğin bir adamdan 7 sene sonra teknik olarak performans beklemen futbol aklına aykırı, adama gülerler. Bu aldığın adam da hala diğer aldıklarından daha iyiyse demek ki diğer aldıklarında bir problem var. Bu doğru transfer yapılmadığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"AYNA GİBİ OLMAK LAZIM"

Genç teknik adam, herkesin hatalarını kabul etmesi gerektiğini belirtti.

Hiçbir kulüpte oyuncunun liderlik vasfının teknik direktörün önüne geçmemesi gerektiğini dile getiren Özat, "Oyuncunun liderliği teknik adamın liderliğinin önüne geçerse o takımdan bir şey olmaz. Hadi çıksın bir oyuncu Fatih Terim'in önüne geçsin. Çalıştırdığım hiçbir takımda bir oyuncu lider olarak benim önüme geçemez. Çok yeteneklidir performansı vardır önüme geçebilir, bu da onun hakkıdır. Ama lider olarak benim kararlarımın önüne geçemez. Bir kulüpte bu her kulüp için geçerli bir oyuncunun liderlik vasfı teknik adamın önüne çıkıyorsa o takımdan bir şey olmaz" diye konuştu.

Eski başkan Aziz Yıldırım ile sürekli görüştüklerini ifade eden genç teknik adam, "Ben kişiler üzerine konuşmuyorum. Bugün Fenerbahçe Başkanı Ali Koç değil Aziz Yıldırım ya da Ali Şen de olsa 6. ise aynı şeyleri söylerim. Ben makama saygı duyarım. Ayna gibi olmak lazım, ayna yanlış göstermez. Başarı varsa başarıyı, başarısızlık varsa başarısızlığı gösterir. Dolayısıyla sen 2 senelik başarısızlığı hala geçmiş yönetime borca bağlıyorsan biraz da aynaya bakmak lazım" dedi.

Eski Fenerbahçeli Ümit Özat: Ölene kadar Aziz Yıldırımcıyım
Haber Yorumları (1)
HUSO: Betev ol fenev daha da betev ol
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