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Eski Fenerbahçeli İslam Slimani: Türkiye'de sahne arkasında çok şey yaşanıyordu

Fenerbahçe günlerini anlatan Cezayirli forvet İslam Slimani Türk futboluyla ilgili, "Türkiye'deki futbol değildi, başka bir şeydi. Sahne arkasında çok şey yaşanıyordu. Atmosfer sağlıklı değildi. Orada birçok şeye katlanmak zorundaydım" ifadelerini kullandı.

Eski Fenerbahçeli İslam Slimani: Türkiye'de sahne arkasında çok şey yaşanıyordu
21.05.2020 18:43 | Son Güncelleme: 21.05.2020 18:46

Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı yaratan Monaco'nun Cezayirli forveti Islam Slimani, Türkiye günleriyle ilgili gündem yaratacak ifadeler kullandı.

Fransız basınına röportaj veren Slimani, "Fenerbahçe'de başarısız olduğumu birçok insan düşünüyor ancak bence başarısız değildim. Tam tersine, kendimi geliştirdiğim bir tecrübe yaşadım. Türkiye'de, daha önce görmediğim şeyleri gördüm. Çok başka bir dünya" dedi.

"TÜRKİYE'DEKİ FUTBOL DEĞİLDİ"

Türk futbolunu hedef alan Cezayirli forvet, "Türkiye'deki futbol değildi, başka bir şeydi. Sahne arkasında çok şey yaşanıyordu. Atmosfer sağlıklı değildi. Orada birçok şeye katlanmak zorundaydım" ifadelerini kullandı.

"BİR GECEDE HER ŞEY DEĞİŞTİ"

İslam Slimani, Fenerbahçe'de çalıştığı teknik direktör Ersun Yanal ile ilgili de konuştu ve "Başlangıçta ilk 11'de başlıyordum ancak bir gecede her şey değişti. Yeni bir teknik direktör geldi ve benimle Benzia'yı kenara çekti. 1 hafta sonra, ikimiz de kiralık oyuncu olduğumuz için idmanlara çıkamayacağımızı söylediler. Bunu aşamadık. O güne kadar, Benzia ve bana niye böyle davrandıklarını anlamadık. Kararlarının sportif olmadığı açıktı. Futbol anlamında konuşuyorsak, biz en iyileriydik" dedi.

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