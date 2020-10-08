Eski Fenerbahçeli Cappie Pondexter'ın kayıp olduğu ortaya çıktı
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Eski Fenerbahçeli Cappie Pondexter'ın kayıp olduğu ortaya çıktı

08.10.2020 22:14 | Son Güncelleme: 08.10.2020 22:28
Eski Fenerbahçeli Cappie Pondexter'ın kayıp olduğu ortaya çıktı

Ülkemizde Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları da giyen WNBA yıldızı Cappie Pondexter'ın, birkaç gündür kayıp olduğu öğrenildi. Polis, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları da giyen WNBA yıldızı Cappie Pondexter'ın, birkaç gündür kayıp olduğu belirtildi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski basketbolcusu Cappie Pondexter'ın ülkesinde kayıp olduğu ortaya çıktı. ABD Basını, Cappie Pondexter'dan birkaç gündür haber alınamadığı ve polisin soruşturma başlattığını yazdı.

WNBA yıldızı Pondexter'ın telefonu ve cüzdanının evde bulunduğu vurgulandı.

HEM F.BAHÇE'DE HEM DE BEŞİKTAŞ'TA OYNAMIŞTI

2006-09 ile 2012-14 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Cappie Pondexter, 2015-16 olmak üzere de bir sezon Beşiktaş'ta oynadı.

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