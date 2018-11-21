Eski Fenerbahçeli Can Arat, NAC Breda'da Antrenörlük Stajına Başladı
Süper Ligde Fenerbahçe ve Başakşehir formalarını da giymiş olan ve en son Sarıyer'de oynayan eski futbolcu Can Arat, Hollanda'nın NAC Breda takımında antrenörlük stajına başladı.
34 yaşındaki Can Arat, Hollanda Eredivisie takımlarından NAC Breda'da antrenörlük stajına başladı. Geçtiğimiz günlerde yine eski Fenerbahçeli futbolcu Pierre Van Hooijdonk'u yöneticiliğe getiren Breda'da böylece aynı dönemde Fenerbahçe'de forma giymiş olan iki eski futbolcu buluşmuş oldu.
PİERRE VAN HOOİJDONK TRANSFERDEN SORUMLU
Hollanda Eredivisie'de 12 hafta sonunda 8 puan toplayan ve son sırada yer alan Breda'da takımda daha önce futbolcu olarak da görev yapmış olan Pierre Van Hooijdonk transferden sorumlu yönetici konumuna getirilmişti. Can Arat da bu kulüpte antrenörlük için stajını gerçekleştirecek. Pierre Van Hooijdonk ile Can Arat 2003-2005 yılları arasında aynı anda Fenerbahçe forması giymişti.
YORUMLAR (1)
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rahmetli aragones bu oyuncunun bir maçta kendi kalesine gol atıp üstüne penaltı yaptırdıktan sonra notunu verip sakatlıklar ve cezalılardan dolayı oynatacak stoper kalmayan beşiktaş maçında gökhan gönül ü stoper oynatmıştı.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır