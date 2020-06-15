Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti Rus futbolcu Alexander Kokorin, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen eski takım arkadaşı Adil Rami'nin Amerikalı model Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını anlattığını dile getirdi.

Fransız futbolcu Adil Rami'nin sansasyonel aşkı Pamela Anderson ile olan yatak odası sırlarını futbolcu arkadaşlarına anlattığı ortaya çıktı.

Rami'nin kısa süre bulunduğu Rusya'nın Soçi kulübünden takım arkadaşı Alexander Kokorin, Rami'nin Pamela Anderson ile olan yatak odası sırlarını tüm takıma anlattığını söyledi.

Kokorin katıldığı Youtube canlı yayınında Adil Rami'nin Pamela Anderson ile olan ilişkisinden bahsettiğini söyleyerek Fransız yıldızın çekinmeden yaşadıklarını anlattığını söyledi. Kokorin konuyla ilgili sözlerinde "Tüm takım Pamela ile yatakta nasıl olduklarını ona sordu. Adil Rami'de hiç çekinmeden herşeyi anlattı. Gerçekten çok ilginç şeyler duyduğumuzu söyleyebilirim. Herkes aynı şeyi merak ettiği için bize istediğimizi verdi. Rami Pamela Anderson'un birlikte olduğu en iyi kadın olduğundan bahsetti ve bir keresinde 1 gecede 12 defa birlikte olduklarını söyledi" ifadelerini kullandı.

BİRLİKTELİKLERİ 2 YIL SÜRMÜŞTÜ

Adil Rami ile Amerikalı model Pamela Anderson 2 yıllık birliktelik yaşamış ve sonrasında ilişkileri başladığı gibi sansasyonla sona ermişti.

FENERBAHÇE'DE 6 AY FORMA GİYDİ

Fransız defans oyuncusu Rami, Ağustos 2019'da geldiği Fenerbahçe'de sadece 6 ay kalmıştı.