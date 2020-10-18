Eski F.Bahçeli Vitor Pereira'dan G.Saray itirafı: Asla çalışmam

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, verdiği röportajda Fenerbahçe taraftarlarına duyduğu saygı nedeniyle kariyerinde Galatasaray'da çalışmayı düşünmeyeceğini dile getirdi.

Çin'de Shanghai SIPG'yi çalıştıran Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, çalıştırdığı takımların rakiplerini asla çalıştırmayacağını söyledi.

Olympiakos ve Porto'da da görev yapan Pereira, Yunan basınına yaptığı açıklamada Panathinaikos'a asla gitmeyeceğini Galatasaray ve Benfica örnekleriyle verdi.

"TARAFTARLARI SEVİYORUM"

52 yaşındaki teknik adam, "Fenerbahçe, Olympiakos ve Porto taraftarlarını seviyorum. Onlara duyduğum saygı nedeniyle de Galatasaray, Panathinaikos ve Benfica'da asla çalışmayacağımı söyleyebilirim" dedi.

Şimdilerde Çin'de Shanghai SIPG'yi çalıştıran Pereira, 2015-16 sezonunda Fenerbahçe'de görev yapmıştı. Fenerbahçe'nin rakibi Galatasaray'da çalışmak istemeyeceğini belirten Pereira, Benfica'nın ezeli rakibi Porto'da 2011-13 yılları arasında teknik direktör olarak görev yaparken 2014-15 sezonunun ikinci yarısında da Panathinaikos'un ezeli rakibi Olympiakos'ta görev almıştı.