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Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Kevin Prince Boateng'in eşi Melissa Satta, vücuduyla ilgili itirafta bulundu. 14 yaşındayken vücudunun kadın görüntüsünden uzak olduğunu belirten Satta, "Göğüslerim sörf tahtası gibi dümdüzdü" ifadesini kullandı.

Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi
14.08.2020 20:13 | Son Güncelleme: 14.08.2020 20:23

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Kevin Prince Boateng'in eşi Melissa Satta, vücuduyla ilgili İtalyan basınına itirafta bulundu.

Yaptığı spor antrenmanları ile gündem olan Satta, "Birçok kız bana yazmaya ve bir sonraki buluşmalarımızın ne zaman olacağını sormaya başladı. Antrenmanlarım hakkında sorular yöneltiyorlar. Yıllar boyunca öğrendiklerimi onlara aktarmak gerçekten çok güzel. Ancak açık olmalıyım ki ben profesyonel bir spor eğitimcisi değilim. Buna bağlı olarak yurt dışından bile, Los Angeles'tan Miami'ye, ben de bu işin uzmanlarından birçok şey öğrendim" diye konuştu.

Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi

"BENİ SAFİNAZ'A BENZETİRLERDİ"

Ünlü model vücuduyla arasının nasıl olduğu üzerine sorulan bir soru üzerine, "Harika fakat yıllar boyunca bir değişime uğradı. Gençken uzundum ve dalga da geçerlerdi. Temel Reis'in (Popeye) sevgilisi Safinaz (Olivia) derlerdi. Bir kadın görüntüsünden hiçbir şey yoktu. Annem ise güzel kıyafetler giydirmeye çalışırdı. Ben sadece geniş tişört, pantolon ve tenis ayakkabıları giymeyi istiyordum. 14 yaşında göğüslerim sörf tahtası gibi dümdüz yatmış gibi gözükürken birbirimizin göğüslerine bakmaya başladık. Erkek birçok arkadaşım vardı. Futbol konuşurduk fakat sevgili gibi değil. Eğer hoş biri varsa diğerlerine bakardı, bana değil. Bir noktada görünüşümü düzeltmek için tozluklarımı kot pantolonlarımın altına giymeye başladım. Sonrasında "Güm!" 16 yaşında geldim ve erkeklerin bakışı birden değişti" ifadelerini kullandı.

Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi

"BOATENG İÇİN BAZI FIRSATLARI KAÇIRDIM"

Eşi Boateng için birçok fedakarlıktan buluduğunu dile getiren Melissa Satta, "Biz kadınların yaptığı her şey aile için. Bazı işlerden vazgeçtim, bazı fırsatları kaçırdım çünkü doğru zamanda doğru yerde değildim. Kevin için 2 yıl Düsseldorf'da yaşadım, Almanca çalıştım ve sonrasında Frankfurt'a geçtik. Sonrasında İspanya'da da onu takip ettim. Kevin sürekli değişen birisi. Sonuçta sabah 8'de işe gidip akşam 7'de eve dönen biriyle asla birlikte olamayacağım" dedi.

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