Eski Beşiktaşlı Pascal Nouma, şampiyonluk ateşini yaktı: Asın bayrakları, Sergen kimseye puan vermez

Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanında puan kaybedince Beşiktaş liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı. Siyah Beyazlılar'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Pascal Nouma'dan da sosyal medya hesabından taraftarın heyecanını yükselten bir Tweet geldi. Nouma, "Sergen bundan sonra 4 maçta 6 puan kaybetmez, asın bayrakları. Şampiyon Beşiktaş" ifadelerine yer verdi.

Süper Lig'in 38. haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 3-2'lik skorla yendi. Siyah Beyazlılar'ın en yakın takipçisi Fenerbahçe ise Alanyaspor deplasmanında 2 puan kaybetti. Alınan bu sonuçla Kartal liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırarak puan farkını 5'e çıkardı. Kara Kartal, kimsenin takılmasına bakmaksızın 7 puan alırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Nouma da eski takım arkadaşı Sergen Yalçın'ın puan vermeyeceğini ifade etti.

"ASIN BAYRAKLARI"

Nouma attığı Tweet'te, "Sergen bundan sonra, 4 maçta 6 puan kaybetmez, asın bayrakları. Şampiyon Beşiktaş" ifadelerine yer verdi. Bu Tweet kısa zamanda sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sergen Yalçın ile bir dönem takım arkadaşlığı yapan Fransız futbolcu, deneyimli teknik adamın halen yakın dostu.