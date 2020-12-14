Eski Barcelonalı Rakitic'in G.Saray yorumuna Arda'dan cevap gecikmedi: Gel birlikte gol atalım
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Eski Barcelonalı Rakitic'in G.Saray yorumuna Arda'dan cevap gecikmedi: Gel birlikte gol atalım

14.12.2020 21:27 | Son Güncelleme: 14.12.2020 21:43
Eski Barcelonalı Rakitic'in G.Saray yorumuna Arda'dan cevap gecikmedi: Gel birlikte gol atalım

Sevilla'lı Ivan Rakitic, Arda Turan'ın sosyal medyadan paylaşığı idman fotoğrafına "Cimbom gol gol gol" yorumunda bulundu. Bunun üzerine Arda, Barcelona'dan eski takım arkadaşına "Gel birlikte gol atalım kardeşim" cevabını yazdı.

Süper Lig'de alınan galibiyetler sonrası morallerin üst seviyede olduğu Galatasaray'da Arda Turan Florya'daki idmandan bir fotoğraf paylaştı.

Eski Barcelonalı Rakitic'in G.Saray yorumuna Arda'dan cevap gecikmedi: Gel birlikte gol atalım

"CİMBOM GOL GOL GOL"

Sevillalı yıldız Ivan Rakitic ise bu paylaşıma sessiz kalmadı. Rakitic, "Cimbom gol gol gol" yorumunda bulunurken cevap büyük ilgi gördü.

Eski Barcelonalı Rakitic'in G.Saray yorumuna Arda'dan cevap gecikmedi: Gel birlikte gol atalım

ARDA'DAN CEVAP GECİKMEDİ

Arda ise cevap olarak "Gel birlikte gol atalım kardeşim" yanıtını verdi.

Eski Barcelonalı Rakitic'in G.Saray yorumuna Arda'dan cevap gecikmedi: Gel birlikte gol atalım
Haber Yorumları (1)
CİMBOMLİ: Galatasaraya pas atmis Rakitic...
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 22:32:09. #1.14#
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