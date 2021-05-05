Eski Bakan Selçuk KARDEMİR Yönetim Kurulu üyesi oldu
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Eski Bakan Selçuk KARDEMİR Yönetim Kurulu üyesi oldu

Eski Bakan Selçuk KARDEMİR Yönetim Kurulu üyesi oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Eski Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. (KARDEMİR) Yönetim Kurulu üyesi oldu.

Eski Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. (KARDEMİR) Yönetim Kurulu üyesi oldu.

Şirketten Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Selçuk'un oy birliğiyle seçildiği kaydedildi. Açıklamada, "Şirketimizin münhal durumda bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine, şirketimiz Yönetim Kurulunca Zehra Zümrüt Selçuk'un seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir" denildi. KARDEMİR A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alpaslan Bayraktar gelirken, Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, işlerinin yoğunluğu nedeniyle KARDEMİR Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmıştı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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