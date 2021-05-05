Eski Bakan Selçuk KARDEMİR Yönetim Kurulu üyesi oldu

Eski Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. (KARDEMİR) Yönetim Kurulu üyesi oldu.