Eski Bakan Masum Türker'den kayıp 128 milyar dolar yorumu: Rezerv değil, dış borçtu

Bülent Ecevit'in döneminde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan Masum Türker, yabancıların Türkiye'ye dolar getirip fiyatı ucuzlattığını daha sonra eski fiyata çekerek yurt dışına götürdüğünü belirterek, 2004 yılından beri yabancıların bu oyunu oynadığını söyledi. Muhalefetin "128 milyar dolar nerede?" eleştirilerine de değinen Türker 128 milyar doların aslında rezerv değil dış borç olduğunu kaydederek, rezervin özkaynak ve yabancı kaynak olarak ikiye ayrılması gerektiğini vurguladı.

Eski Başbakan Bülent Ecevit döneminde görev yapan Masum Türker, Türkiye'nin yurt dışında rezervi bulunduğu dönemlerde tehdit altında olduğunu, bu altınların Türkiye'ye getirildiğini belirterek, "Tehdit altındaydık, şimdi tehdit yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurt dışına karşı dik duruşunu, gücünü buradan alıyor" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Türker, 2004 yılından itibaren yabancı fonların Türkiye'ye para getirdiğini, ekonominin sıcak para ile çevrildiğini belirterek, yabancıların parasının hep garantide olduğunu söyledi.

KURLA OYNANIYOR

Kaybolan paranın rezerv değil dış borç olduğunu vurgulayan Türker, merkez bankalarının rezervi hesaplama tekniklerinin geçmişten itibaren yanlış yapıldığını kaydetti. Net rezerv olması için ihracat gelirlerinin giderlerden fazla olması gerektiğine dikkat çeken Türker, buna karşılık Türkiye'nin hep cari açık verdiğini dile getirdi. Paranın Türkiye'ye getirildiğini kurla oynandığını anlatan Türker, şöyle devam etti:

"Merkez bankacılığında sabit kur vardı kontrol vardı. Bu oyunlar oynanmazdı. Şimdi 1 milyar dolar para getiriyor, bozuyor 10 liradan dolar bollaşıyor kur düşmeye başlıyor. Bu arada para kazanıyor, sonra düşük kurdan dövize çeviriyor. Ekonomi normal gidiyor. Efektif dolar lazım olmadığı için doların eksilmeye başladığını görmüyoruz, bireylerin döviz mevduatı artıyor diye izah ediliyor. Karşılığı dolar istenmediği için sıkıntı yok. Sıkıntı yurt dışına çıkacağı zaman oluyor. Yavaş yavaş kur yükseliyor 10 liraya geliyor, 10 lira 50 kuruştan bozuyor ve 1 milyar dolar transfer ediliyor. Biz farketmiyoruz gelip gittiğini. Türkiye 2004 yılından beri fon oyunları ile soyuldu. Yurt dışına para gitmiş ama 128 milyar dolar değil. Bunun içinde oyunla kazanılan para 10-15 milyar dolardır. Hesabını ben yapamam asıl bunun sorgulanması lazım"

REZERV TANIMI İKİYE AYRILMALI

128 milyar doların asıl rezerv olmadığını ifade eden Türker, "Bugüne kadar rezerv diye açıklanmış o kadar rezervin yok. Rezervin 27.5 milyar dolardır benden teslim aldığın paradır. Örneğin A bankası getirmiş o parayı bozdurmuş, TL almış karşılığında devleti finanse etmiş. karşılığı rezerv diye sayılmış. 128 milyar doların sahibi biz değiliz, sahipleri geri götürdü biz değiliz. Asıl döviz oyunuyla Türkiye önemli kayba uğradı" diye konuştu.

Yapılan hatanın Türkiye'ye ait olmayan paranın döviz şeklindeyse hesaplarda rezerv şeklinde gösterilmesi olduğunu ifade eden Türker, "Merkez Bankası hesaplamayı değiştirmelidir. Özyaknaklara ve yabancı kaynaklara dayalı rezerv olarak ayırmalıdır. Yabancılar biliyor bunu zaten. İkiye ayrılarak konuşulursa bu oyun ortaya çıkar" diye konuştu.

YURT DIŞINDAKİ ALTINLAR TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Türker, daha önce katıldığı programlarda da ekonomik bozukluk yaratmak için ciddi bir baskı sürecinin sürdürüldüğünü belirterek, yurt dışındaki altın rezervlerinin Türkiye'ye getirildiğini, bunun farkına varan ABD ve özellikle yabancı şirketlerin Türkiye'ye baskı yapmaya başladıklarını söyledi. Türker, "2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce Türkiye yurt dışındaki bütün altınlarını ülkeye taşıdı. Erdoğan yurt dışına karşı dik duruşunu, gücünü buradan alıyor. Devletimizin yurt dışında rezerv adı altında emanette parası yok artık. Bu milli olarak övünülecek bir durum" demişti.