Eski AK Parti Milletvekili Matlı: "Btso Başkanlığına Aday Değilim"

Eski AK Parti Milletvekili Önder Matlı, bugün bir gazetede yer alan "BTSO Yönetim Kurulu Başkanlığına aday olabileceği" iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Benimle ilgisi olmayan şeyler bunlar, benim herhangi bir adaylığım falan olmadı, herhangi bir görüşmemiz olmadı. Bu tür şeyleri kim çıkartıyor, neden çıkartıyor açıkçası bende bilemiyorum" dedi.

BTSO Meslek Komiteleri seçimlerinin 3 Nisan'da yapıldığını ve üyelerin yüzde 80 gibi yüksek bir oranda mevcut Başkan İbrahim Burkay'ı desteklediğini hatırlatan Önder Matlı, "Bizde komite seçimlerinde kendi komitemiz için çalıştık. Meclisimizin büyük bir bölümü yenilendi ve değişti. Salı günü hep beraber göreceğiz. İbrahim Bey bizim ağabeyimiz ve dostumuz, sürekli görüşüyoruz. Dün akşam da görüştük. Bizim aramızda bir sıkıntımız yok, bir rekabetimiz yok. Böyle bir şey şuan için söz konusu değil" dedi.

Gazetedeki iddianın da spekülasyon şeklinde verildiğine dikkati çeken Matlı, "Valla iddialar hep var, her gün yeni bir iddia var. Bizde merakla okuyoruz. Haberimiz olmayan şeyleri görüyoruz, duyuyoruz. Ama benimle ilgisi olmayan şeyler bunlar. Benim herhangi bir adaylığım falan olmadı, herhangi bir görüşmemiz olmadı. Bu tür şeyleri kim çıkartıyor, neden çıkartıyor açıkçası bende bilemiyorum" diye konuştu. - BURSA