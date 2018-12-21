Eski 20 TL'lik Banknotlar Tedavülden Kaldırıldı, Yenisi 3 Gün Sonra Piyasaya Sürülecek

Merkez Bankası, Başkan Murat Çetinkaya ve Başkan Yardımcısı Dr. Uğur Namık Küçük imzalı yeni 20 TL banknotların 24 Aralık'ta tedavüle gireceğini açıkladı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Bankamızca 1211 sayılı Kanun'un verdiği yetkiye dayanılarak, E-9 Emisyon Grubu III. tertip 20 Türk lirası banknotların üretimleri gerçekleştirildikçe tedavüle çıkarılması kararlaştırılmıştır." denildi.

İMZALARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Merkez Bankasından yapılan açıklamada, 24 Aralık 2012 tarihinde tedavüle çıkarılmış 20 TL E-9 Emisyon Grubu II. tertip banknotlara kıyasla, III. tertip 20 TL banknotların sadece imzalarında değişiklik yapılmıştır. Banknotlardaki imzalar Başkan Murat Çetinkaya ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Uğur Namık Küçük'e ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir." denildi.

YENİ BANKNOTLAR 24 ARALIK'TA

E-9 Emisyon Grubu III. tertip 20 TL banknotların, 24 Aralık 2018 tarihinden itibaren tedavüle gireceği belirtilen açıklamada, "Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında, boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I. ve II. tertipleriyle tamamen aynıdır. I., II. ve III. tertip banknotlar birlikte tedavül edecektir." ifadeleri yer aldı.