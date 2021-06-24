Eşit Bir Toplum İçin ve Her Türlü Ayrımcılığa Karşı İnteraktif Atölye Çalışması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eşit Bir Toplum İçin ve Her Türlü Ayrımcılığa Karşı İnteraktif Atölye Çalışması

Eşit Bir Toplum İçin ve Her Türlü Ayrımcılığa Karşı İnteraktif Atölye Çalışması
Habermetre - Haberler | Toplum

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı faaliyetlerine başladıEşit bir toplum için ve her türlü ayrımcılığa karşı interaktif atölye çalışmasıAdana Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın ilk etkinliği hizmet içi eğitim semineri oldu.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı faaliyetlerine başladı

Eşit bir toplum için ve her türlü ayrımcılığa karşı interaktif atölye çalışması

Adana Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın ilk etkinliği hizmet içi eğitim semineri oldu. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nda gerçekleştirilen eğitimi Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Ana Bilim Dalı Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Gülşah Seydaoğlu, Büyükşehir personeline verdi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı personeli, Derman çalışanları ve güvenlik personeline yönelik eğitimde; "Bireyler Arası Sağlıklı ve Etkili İletişim Kurma Yöntemleri, Kadınlara Yönelik Ayrımcılığa Karşı İletişim Şekli, Kadınlara Yönelik Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İlkesi, Eşit Hizmet, Göçmenler ve Dezavantajlı Gruplarla İletişim" konularında bilgilendirme yapıldı.

EĞİTİM ÇALIŞMALARI ARTARAK SÜRECEK

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın kadınlara yönelik ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına katkı sağlamak, toplumumuzda kadın-erkek eşitliği için çalışmak, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Bir toplum, bir millet; erkek ve kadın denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki, bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça, diğer kısmı göklere yükselebilsin! " felsefesine uygun faaliyetlerde bulunmak üzere oluşturduğu Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, önümüzdeki günlerde hizmet içi eğitim çalışmaları kapsamında eğitimlerini ve çalışmalarını sürdürecek.

AYRIMCILIKTAN UZAK, EŞİT HİZMET. .

İlk faaliyetin gerçekleştirilmesinin ardından Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

"Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak; kadın, çocuk, mülteci, engelli ve tüm aile bireylerinin sosyal refahını artırmaya yönelik, her türlü eğitici, geliştirici ve güçlendirici hizmet vermeyi planlamaktayız. Belediyeler; halka hizmet için vardır. Biz de bu hizmeti herkese eşit şekilde yapmakla kendimizi sorumlu görmekteyiz. Hizmet üreten, hizmet veren ve hizmeti alan tarafların bağlarının güçlendirilmesi ile hizmeti alan kişilerin memnuniyetinin artacağını düşünmekteyiz. Herkese eşit davranarak; nezaket, saygı, güven ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hizmet edilmesine önem veriyoruz. Belediye çalışanlarımızın siyasi, dini, etnik kimlik ve cinsiyet üzerinden kesinlikle ayrım yapmadan hizmet üreten ve hizmet veren anlayışı benimsemesi, tutum ve davranışlarını bu yönde geliştirip, dönüştürmesi için katılımlı interaktif atölye çalışmalarını başlattık ve sürdüreceğiz. "

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Angela Merkel Lütfü Türkkan Devlet Bahçeli Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Şener Şen Tuğba Coşkun Bülent Ersoy Rafet El Roman
Spor Cristiano Ozan Tufan Sergen Yalçın Merih Demiral Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eşit Bir Toplum İçin ve Her Türlü Ayrımcılığa Karşı İnteraktif Atölye Çalışması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 21:13:07. #1.15#

title