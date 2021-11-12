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Eşini eşarpla boğan koca tutuklandı

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Eşini eşarpla boğan koca tutuklandı

HATAY'ın Payas ilçesinde tartıştığı eşi Sanem Kafalı'yı (35) eşarpla boğduktan sonra teslim olan elektrik ustası Harun Kafalı (43), sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

FATİH, İSTANBUL (DHA) - HATAY'ın Payas ilçesinde tartıştığı eşi Sanem Kafalı'yı (35) eşarpla boğduktan sonra teslim olan elektrik ustası Harun Kafalı (43), sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Olay, 10 Kasım sabahı Payas'a bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrik ustası Harun Kafalı, 3 çocuğu okula gittikten sonra ailevi nedenle tartıştığı eşi Sanem Kafalı'yı eşarpla boğdu. Daha sonra okula gidip çocuklarını alan Kafalı, onları akrabalarının evine bıraktı. Dün sabah Payas İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Harun Kafalı, teslim oldu. Eşini öldürdüğünü söyleyen Kafalı'nın evine giden ekipler, Sanem Kafalı'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Kafalı'nın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.

'KUZULARIMA KIYAMADIM' PAYLAŞIMI

Polise teslim olmadan önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Kuzularıma kıyamadım' yazan Harun Kafalı ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Harun Kafalı, tutuklandı. Otopsisi tamamlanan Sanem Kafalı'nın cenazesi ise İskenderun ilçesinde, Karaağaç Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Eşini eşarpla boğan koca tutuklandı

Eşini eşarpla boğan koca tutuklandı

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