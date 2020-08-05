Eşi tarafından öldürülen kadının son görüntüleri ortaya çıktı
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Eşi tarafından öldürülen kadının son görüntüleri ortaya çıktı

Eşi tarafından öldürülen kadının son görüntüleri ortaya çıktı Ankara'da eşi Bekir A. tarafından öldürülen Dilek A. ve ağır yaralanan Mehmet Akif B.'nin son görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

05.08.2020 14:31 | Son Güncelleme: 05.08.2020 14:53

Eşi tarafından öldürülen kadının son görüntüleri ortaya çıktı

ANKARA - Ankara'da eşi Bekir A. tarafından öldürülen Dilek A. ve ağır yaralanan Mehmet Akif B.'nin son görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Çiftlik Kavşağı'nda eşi Bekir A. tarafından öldürülen Dilek A. ve ağır yaralanan Mehmet Akif B.'nin son görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Bekir A., Dilek A. ve iş yeri sahibi

Mehmet Akif B'nin kilitli olan ofise kapıyı açarak girdiği ve Bekir A'nın içeri girmeden önce eşi Dilek A'ya kenarda el ve kol hareketleriyle bir şeyler söylediği ardından da ofise girdikleri yer alıyor.

Eşi tarafından öldürülen kadının son görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İHA

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