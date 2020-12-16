EsEs Menemenspor maçı hazırlıklarına başladı
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EsEs Menemenspor maçı hazırlıklarına başladı

16.12.2020 16:11 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:16
EsEs Menemenspor maçı hazırlıklarına başladı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor, ligin 15'inci haftasında oynayacağı Menemenspor maçının hazırlıklarına başladı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor, ligin 15'inci haftasında oynayacağı Menemenspor maçının hazırlıklarına başladı.

Eskişehir Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Var gözetiminde yapılan antrenman 13.30'da başladı. Dün Çaykur Rizespor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular, bugünkü antrenmanı rejenerasyon (yenilenme) ile tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma çalışmalarıyla antrenmana başladı. Antrenman teknik ve taktik çalışmaların ardından yapılan çift kale maçla sona erdi. EsEs'in Menemenspor maçı hazırlıklarına yarın 11.30'da yapılacak antrenmanla devam edeceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

EsEs Menemenspor maçı hazırlıklarına başladı
EsEs Menemenspor maçı hazırlıklarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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