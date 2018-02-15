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Eserleriyle Yaşıyorlar

Gazeteniz Dünya'nın ve Kitap dergimizin kurucusu, basın dünyasının duayeni Nezih Demirkent'i 11 Şubat 2001'de; İÜ Edebiyat Fakültesi Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı, araştırmacı, yazar Prof. Dr. Işın Demirkent'i 3 Şubat 2006'da kaybetmiştik. Her ikisi de bugün eserleriyle yaşıyorlar.

Eserleriyle Yaşıyorlar

Gazeteniz Dünya'nın ve Kitap dergimizin kurucusu, basın dünyasının duayeni Nezih Demirkent'i 11 Şubat 2001'de; İÜ Edebiyat Fakültesi Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı, araştırmacı, yazar Prof. Dr. Işın Demirkent'i 3 Şubat 2006'da kaybetmiştik. Her ikisi de bugün eserleriyle yaşıyorlar…

Kaynak: Dunya.com

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