Gazeteniz Dünya'nın ve Kitap dergimizin kurucusu, basın dünyasının duayeni Nezih Demirkent'i 11 Şubat 2001'de; İÜ Edebiyat Fakültesi Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı, araştırmacı, yazar Prof. Dr. Işın Demirkent'i 3 Şubat 2006'da kaybetmiştik. Her ikisi de bugün eserleriyle yaşıyorlar…