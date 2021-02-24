Esenyurt'ta site güvenlik görevlileri denetlendi
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Esenyurt'ta site güvenlik görevlileri denetlendi

24.02.2021 17:37 | Son Güncelleme: 24.02.2021 17:37
Esenyurt'ta site güvenlik görevlileri denetlendi

???????İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla sitelerdeki güvenlik görevlilerinin, "bekçi" veya "danışman" adı altında ilgili kanuna aykırı şekilde istihdam edilip edilmediğine yönelik bir çalışma başlatıldı.

???????İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla sitelerdeki güvenlik görevlilerinin, "bekçi" veya "danışman" adı altında ilgili kanuna aykırı şekilde istihdam edilip edilmediğine yönelik bir çalışma başlatıldı.

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında görevli 3 başkan yardımcısı, 12 polis başmüfettişi, 6 bölge başkanlığı ekibi, 3 şube müdürü ile Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğünden bir şube müdürü, 6 narkotik ekibi, 6 asayiş ekibi, 6 göçmen kaçakçılığı ekibi ve 5 özel güvenlik şube ekibi olmak üzere toplam 78 polis, 6 vergi gelir uzmanı ile 6 SGK denetmeni, 90 personelle Esenyurt'ta denetimlerde bulunuldu.

Sitelerdeki güvenlik görevlilerinin 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanununa uygun faaliyet gösterip göstermediklerinin tespiti için yapılan çalışmada, 102 site denetlenirken 34 idari 19 adli işlem yapıldı.

Denetlemelerde polis başmüfettişleri, ilgili kanuna uyulup uyulmadığını kontrol ederken, sunulan güvenlik hizmetinin halk nezdinde kalitesinin artırılması yönünde özel güvenlik yöneticilerine görev başı eğitimler de verdi.

Bu arada Esenyurt'da 12-15 Ocak'ta yapılan denetimlerde "danışman" veya "bekçi" adı altında 109 kişinin izinsiz ve usulsüz şekilde istihdam edildiği tespit edildi. 19 adli işlem yapıldı ve 70 siteye 618 bin 972 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

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