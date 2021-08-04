Esenyurt'ta çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı

Esenyurt'ta çıkan kavgada silahla yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt'ta çıkan kavgada silahla yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, 3 gün önce meydana gelen trafik kazasına karışan 2 kişi, hasar tespit konusunu görüşmek üzere Hacı Bektaş Veli Caddesi'nde buluştu.

İkili arasında çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

Kavgada taraflardan biri ile yoldan geçen bir kişi silahla yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, olayın ardından kaçan şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel