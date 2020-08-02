Esenyurt'ta apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü Esenyurt'ta 4 katlı apartmanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Esenyurt'ta 4 katlı apartmanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Şehitler Mahallesi Gazi Caddesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, binada bulunan 4 kişi tedbiren hastaneye kaldırıldı.

Yangın sonrası daire kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA