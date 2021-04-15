ESENLER'DE KOCA BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUĞU EŞİNİ REHİN ALDI
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ESENLER'DE KOCA BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUĞU EŞİNİ REHİN ALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ESENLER'DE KOCA BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUĞU EŞİNİ REHİN ALDI

Esenler Tekstilkent'te boşanma aşamasında olduğu eşinin iş yerine gelen bir kişi, eşiyle tartıştığı sırada, aynı iş yerinde çalışan kadına ateş açtı.

Esenler Tekstilkent'te boşanma aşamasında olduğu eşinin iş yerine gelen bir kişi, eşiyle tartıştığı sırada, aynı iş yerinde çalışan kadına ateş açtı. Olayda kadın bacağından yaralandı. Eşini rehin alan koca daha sonra polis ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.

Olay 09.30 sıralarında Tekstilkent B-16 Blok'ta meydana geldi. İddiaya göre boşanma aşamasında  olduğu eşinin iş yerine gelen İ.H.G., eşi Y.G. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddeti artması üzerine aynı iş yerinde çalışan M.Ç. isimli kadın, İ.H.G.'yi uyararak tartışmanın sonlanmasını istedi. O sırada İ.H.G. yanında getirdiği silahla M.Ç.'ye ateş açarak bacağından yaraladı. Daha sonra İ.H.G. eşi Y.G.'yi bodrum katına indirerek diğer çalışanları dışarı çıkarıp eşini rehin aldı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı M.Ç.'yi ambulansa koyarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadının hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Olay anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına da yansıdı.

"SİLAH ZORUYLA İÇERDEKİLERİ DIŞARIYA ÇIKARDI"Görgü tanığı Nermin Çağırdar, "İlk kızın bağırış seslerini duydum. Sonra silahla beraber kızı sürükleyerek buraya kadar getirdi. Kızı sürükleyerek içeriye soktu. Daha sonra silah zoruyla içerdekileri dışarıya çıkardı. Polisler geldi. Yaralıyı ben görmedim. sanırım iki el ateş etmiş. İş yerinde arkadaşına müdahale etmek isteyen arkadaşını da vurmuş. Hastanelik oldu. Onu da götürdüler" dedi.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİİhbar verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem aldı. Polisin çalışmalarının ardından eşini rehin alan İ.H.G. ikna edilerek Esenler Asayiş Büro Ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzeri polis merkezine götürüldü. Rehin alınan M.Ç. ise tedbir amaçlı ambulansa alınarak sakinleştirildi. 

Görüntü dökümü: ----------------------Vatandaşlar cep telefonu görüntüsü-Kadını silah zoruyla içeri götürmesi-Polis ekipleirnin ikna çalışmaları-Olay yerinden görüntü-Röp

-Genel ve detaylar


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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