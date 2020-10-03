Esenboğa Elektrik Üretim AŞ'nin halka arzı, son yılların rekor talebiyle tamamlandı
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Esenboğa Elektrik Üretim AŞ'nin halka arzı, son yılların rekor talebiyle tamamlandı

03.10.2020 19:13 | Son Güncelleme: 03.10.2020 19:16
Esenboğa Elektrik Üretim AŞ'nin halka arzı, son yılların rekor talebiyle tamamlandı

1 Ağustos 2019'da halka arz edilen Naturel Enerji'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı Esenboğa Elektrik Üretim AŞ'nin halka arzı, rekor talep topladı.

1 Ağustos 2019'da halka arz edilen Naturel Enerji'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı Esenboğa Elektrik Üretim AŞ'nin halka arzı, rekor talep topladı.

Esenboğa Elektrik Üretim AŞ açıklamasına göre, Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret AŞ'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Esenboğa Elektrik Üretim AŞ'nin halka arzı, 1-2 Ekim 2020'de gelen 1 milyar 337 milyon 832 bin 119 TL büyüklüğünde ve 6,5 katı aşan büyük talep sonrası 204 milyon TL değerinde gerçekleşti. Halka arza 249 bin 452 yatırımcıdan talep geldi.

Bu arzın, son yılların en büyük ve yine son yılların ilk "Yıldız Pazar" halka arzı olduğu aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Başta Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul çalışanları olmak üzere, bu süreçte bize destek veren bütün danışmanlarımız ve mesai arkadaşlarımıza tek tek teşekkür ederiz.

Naturel Enerji'den sonra, Esenboğa Elektrik, Borsa İstanbul'da işlem gören ikinci güneş enerjisi şirketi olmuştur.

Bize duyduğu güveni devam ettirerek halka arz gururunu ikinci kez yaşattığı için tüm Türkiye'ye teşekkürü bir borç biliyoruz.

Daha temiz, daha güzel, daha yaşanabilir bir dünya için var gücümüzle çalışıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan

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