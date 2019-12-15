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Esen Makina Belsinspor lider tamamladı

Kayseri Süper Amatör Küme'nin ilk yarısını Esen Makina Belsinspor lider olarak tamamladı.

15.12.2019 15:37 | Son Güncelleme: 15.12.2019 15:42
Esen Makina Belsinspor lider tamamladı

Süper Amatör Küme'nin ilk yarısını Esen Makina Belsinspor lider olarak tamamladı.


Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de bugün oynanan 13.hafta karşılaşmasında lider giren rakibi Develispor'u 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.


Argıncık Stadında oynanan karşılaşmada rakibi karşısında her iki yarıda attığı goller işe kazanan Mavi-Beyazlılar ligin ilk yarısını 30 puanla zirvede tamamladı. Maç sonu büyük sevinç yaşayan Esen Makina Belsinspor galibiyeti doyasıya kutladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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